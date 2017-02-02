Авдеевка: город спасает вся Украина

25-тысячная Авдеевка, расположенная возле линии фронта на Донбассе, по-прежнему живет в условиях настоящей гуманитарной катастрофы. Город постоянно обстреливается из тяжелой артиллерии боевиками так называемой "ДНР", причем пушки и "Грады" стреляют по Авдеевке из жилых кварталов Донецка. Но покидать свой город, несмотря на тяжелейшие условия, авдеевцы не спешат.

БЕЗ ПАНИКИ. В некоторых домах города нет электричества, воды и тепла: коксохимзавод, который также выполнял функции городской теплоцентрали, сейчас не в состоянии подавать тепло в Авдеевку в полном объеме. Но, по словам директора предприятия Мусы Магомедова, удалось не допустить промерзания системы отопления и избежать замерзания жителей Авдеевки в собственных квартирах. "Ночью (на 1 февраля. — Авт.) было достаточно напряженно из-за температурных режимов. Не хватало коксового газа на обогрев батарей. У нас температура подачи воды на город была снижена... К сожалению, температуры падали до ощутимых. У нас на заводе кое-где перемерзла вода, но в целом надеемся, что должно быть изменение температуры в лучшую сторону. Работаем, функционируем, передаем тепло на город", — отметил Магомедов.

Во многих квартирах температура воздуха едва дотягивает до +16 градусов. "Могло быть хуже, — философски говорит житель Авдеевки Петр Косоруков. — Ходим в спортивных костюмах, кутаемся в пледы, спим под всеми шубами, которые нашли в доме. Плохо, что нет электричества, чаю не подогреть. Поэтому ходим на стадион — там в палатках и чай горячий, и еда. Надеемся, что скоро восстановят электричество, все наладится. Такое уже было за эту войну и не раз. Мы все выдержали, и это тоже выдержим".

В Авдеевке работают 11 пунктов обогрева. "Пообщался там с людьми. Они спокойные, никто не паникует. Бригада электриков ДТЭК выехала на место порыва ЛЭП. Коммунальщики ремонтируют крыши и окна, газовые бригады ликвидируют поврежденные взрывами и осколками газопроводы", — заявил глава Донецкой области Павел Жебривский.

УЕЗЖАЮТ ДЕТИ. Со вчерашнего дня в Авдеевке началась массовая добровольная эвакуация людей. Подготовлены 150 автобусов и два электропоезда, которые готовы вывезти жителей в безопасные города области. Правда, желающих уехать немного — в основном, родители с детьми, всего около 200 человек. "Вчера приняли первых 77 человек из Авдеевки, из них 47 детей. Кормили их в Святогорской лавре, а жить они будут в санаториях "Перлина Донбасу" и "Зеленая роща", приспособленных для зимных условий. Люди к нам еще едут", — рассказала "Сегодня" представитель благотворительного фонда Наталья Киркач.

Кто-то уезжает из Авдеевки своим ходом. "Нервы не железные. Четвертый день под городом идут тяжелые бои, дом постоянно шатается от взрывов, а пулеметная стрельба не смолкает ни на минуту. Ребенок постоянно плачет, спрашивает: "Когда перестанут стрелять?". Мы все очень устали от этого, за последние дни спали всего несколько часов. Сейчас собираем вещи и едем к знакомым в Харьков. Они согласились нас приютить, пока все не уляжется. С нашего подъезда еще три семьи уже вчера выехали", — рассказала местная жительница Вероника Кузнецова.

ПОМОЩЬ. Вся страна помогает мирным жителям Авдеевки и военнослужащим, которые обороняют город и помогают выжить людям.

В Киеве, Днепре, Одессе, Ровно, Мариуполе, Краматорске и других городах уже созданы пункты приема гуманитарной помощи для жителей Авдеевки. Собирают продукты питания, воду, теплые вещи, противовирусные и противопростудные препараты, одеяла, пледы, свечки, фонарики, батарейки, спички, памперсы, дизель-генераторы. Помогают городу и военные: пункт сбора помощи в столице открыл полк особого назначения "Киев", а полк "Азов" занялся вывозом людей из Авдеевки в Мариуполь. В Запорожье тонну помощи уже собрали предприниматели рынков и работники мэрии, а в Борисполе волонтеры объявили сбор не только для мирных жителей, но и для бойцов 72-й бригады, которая обороняет город. "Могу принять для временного проживания несколько семей из Авдеевки", — такиие предложения десятками встречаются в соцсетях. "У меня в доме четыре комнаты, дом в Днепропетровской области. Если ко мне приедут люди из Авдеевки — обогрею, накормлю и спать уложу. Я не представляю, какой ужас они пережили, да еще с детьми", рассказала "Сегодня" автор одного из объявлений Инна Пилипенко.

ГУМШТАБ. Вчера Гуманитарный штаб Рината Ахметова отправил в Авдеевку 10 тонн продуктов для мирных жителей. В обстреливаемый город были доставлены крупы, макароны, паштет, горох, подсолнечное масло, сахар, чай, кофе, вода и одноразовая посуда для организации горячего питания. Еще 10 тонн продуктовых наборов Штаб направляет в Бахмутский и Славянский районы, где находится около 800 мирных жителей, которые были эвакуированы из города.

"В связи с обострившейся ситуацией Ринат Ахметов поставил перед нами задачу — не допустить гуманитарную катастрофу и помочь выжить мирному населению. Ситуация требует объединения всех усилий, чтобы помочь на линии фронта. Совместными усилиями Гуманитарного штаба, "Метинвеста" и ДТЭК мы оказываем оперативную помощь, в которой крайне нуждаются люди, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы", — сообщила вчера на брифинге координатор Штаба Римма Филь.

Гумштаб продолжает оказывать помощь раненым мирным жителям. "Нам снова сообщают о большом количестве раненых мирных жителях. Всего, по нашим предварительным данным, с 29 января ранения получили не менее 18 мирных жителей в Авдеевке, Макеевке, Донецке, Марьинке. За последние двое суток только в Авдеевке было ранено пять мирных жителей. Есть тяжело раненные. Они сейчас находятся в больнице Днепра. Мы постоянно держим связь с врачами. Штаб оказывает помощь всем пострадавшим мирным жителям", — отметила Филь.

Параллельно с оказанием экстренной помощи Гумштаб Рината Ахметова продолжает регулярные поставки наборов выживания. Во вторник автоколонна привезла продукты в

ДОНЕЦК. В среду утром была отправлена еще одна колонна в Мариуполь. В связи с обстрелами треть пунктов выдачи в Донецке приостановили работу, остальные — перешли на режим работы в чрезвычайной ситуации.