Авдеевка: руины и темнота

Уже ровно неделя как Авдеевка в Донецкой области находится под непрестанными обстрелами со стороны боевиков так называемой "ДНР". Из-за артударов город полностью обесточен, нет воды, отопление аварийное.

По информации Главного управления Нацполиции, за прошедшие сутки, 4 февраля, погибших и раненых среди мирного населения нет. Обстрелами повреждено 22 здания и 2 автомобиля. Кроме того, вчера были эвакуированы 52 человека, из них 26 детей. В городе уже восстановлено отопление по Центральному проспекту и газоснабжение на улицах Мира, Чкалова и Белинского. Также отремонтированы высоковольтные линии по ул. Степной и линии низкого напряжения по ул. Чепижного (Октябрьская).

Для помощи гражданам работают дополнительно созданные пункты полиции в старой части города по ул. Колосова (Кирова) и Соборной (Ленина), куда люди могут обратиться с любым вопросом – от заявления о правонарушении до зарядки телефона.

Всего с 29 января незаконные вооруженные формирования совершили 72 обстрела города Авдеевка и его окрестностей с РЗСО "Град", САУ калибром 122 и 152 мм, танков и т.п. Погибли трое мирных жителей (мужчина и две женщины), ранены 9 мирных жителей, из них 7 мужчин и 2 женщины.

Повреждено 144 дома, из них 123 частных дома, 14 многоэтажек, 7 нежилых сооружений (5 гаражей, автомагазин, летняя кухня), два железнодорожных пути и три автомобиля.





