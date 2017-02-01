Авдеевка сегодня: свежий взгляд из сети

Интернет-пользователи размышляют: какова была цель эскалации, и кто несет за это ответственность

Вот уже четвертый день ситуация в Авдеевке остается критической. Впрочем, сегодня людям в дома уже подают воду, а также поддерживают тепло в квартирах на уровне 12-15 градусов.

Утром боевики снова обстреливали позиции ВСУ и мирных жителей. Но ближе к полудню противник перестал стрелять и в городе установилась тишина.

Ситуация в Авдеевке ну слуху у большинства жителей Украины. Эскалацию конфликта активно освещают в СМИ, а также обсуждают в социальных сетях. Интернет-пользователи, в частности, размышляют о том, какова была цель этого обострения, и кто несет за все ответственность.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

Город остается обесточенным. Отопление поддерживается на аварийном уровне, чтобы не замерзла система.

Сейчас в Авдеевке до 17.00 объявлен "режим тишины" и ремонтные бригады приступили к работе. В то же время министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter сообщает, что пиротехнические группы ГСЧС и бригады энергетиков под Авдеевкой попали под обстрел. По словам главы МВД, люди лежат на земле, но раненых и погибших нет.