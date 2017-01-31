Авдеевка в огне: идет обстрел из тяжелого вооружения

Сегодня, 12:15

Коммунальщики ждут режима тишины, но боевики все не умолкают

Обстрел Авдеевки продолжается. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Обстрел Авдеевки продолжается. Фото: Союз "Народная память"

Боевики продолжают обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения. Об этом сообщил глава Донецкой области Павел Жебривский.

"Режима тишины все еще нет. Российская сторона не предоставила письменного подтверждения режима прекращения огня. Ремонтные бригады готовы сразу начать работы по восстановлению линий электропередач", – констатировал губернатор.

Напомним, за минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе збыли обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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