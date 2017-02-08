Авдеевку опять обстреливал танк боевиков – штаб

Вместе с тем, количество обстрелов позиций Вооруженных Сил Укарины уменьшилось до 25

В зоне проведения спецоперации на Донбассе в среду, 8 февраля, по состоянию на 18:00 зафиксировано 25 вражеских обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба спецоперации.

"На донецком направлении оккупанты из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Невельское, Авдеевку, Опытное, Пески, Троицкое и Зайцево. По Авдеевке огонь вел танк", – говорится в сводке пресс-центра штаба.

На Луганском направлении, как сообщает пресс-центр штаба, боевики обстреливали из 152 мм артиллерии Новотошковское, из гранатометов и стрелкового оружия – Катериновку и Новоалександровку.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали из минометов Широкино, а из гранатометов и стрелкового оружия – Лебединское и Гнутово.

"Всего зафиксировано 25 обстрелов. Потерь среди наших военных нет", – говорится в сводке.

Напомним, 7 февраля за аналогичный период боевики осуществили 29 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины и населенных пунктов на Донбассе, двое военнослужащих ВСУ получили ранение.