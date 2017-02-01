Авдеевский коксохим отапливает город, но поддержать температуру получается не всегда

Завод продолжит работать, если не будет прямых попаданий, заверил директор предприятия

Авдеевкий коксохимический завод (АКХЗ) продолжает подавать тепло в дома жителей города, но удержать температуру на приемлемом уровне удается не всегда. Об этом сообщил директор АКХЗ Муса Магомедов в эфире телеканала "112 Украина".

"Ночью было достаточно напряженно из-за температурных режимов. Не хватало коксового газа на обогрев батарей. У нас температура подачи воды на город была снижена, но где-то с 5:40 мы смогли добавить температуру. Я надеюсь, что в течение двух часов температура воды на город должна подняться до приемлемого уровня", – рассказал Магомедов.

По словам директора Авдеевского коксохима, в связи низкими температурами, на предприятии перемерзла вода.

"К сожалению, температуры падали до ощутимых. У нас на заводе кое-где перемерзла вода, но в целом надеемся, что должно быть изменение температуры в лучшую сторону. Работаем, функционируем, передаем тепло на город", – отметил он.

По словам директора АКХЗ, сейчас предприятие производит 2,5 тысячи кокса.

"Мы надеемся, что мы сможем не остановится, если не будет прямых попаданий и если не будет каких-то сверхвещей", – прокомментировал ситуацию Магомедов.

Он также отметил, что считает одной из главных задач восстановление поврежденных в результате обстрела двух железнодорожных веток, которые соединяют АКХЗ с другими предприятиями страны.

"Сейчас основная задача отремонтировать два железнодорожных полотна между нами и Очеретино, это единственный путь от завода в большой мир. Оба полотна перебиты, но надеемся, что до обеда сможем восстановить, сможем выводить кокс и получать уголь", – добавил Магомедов.

При этом он расказал, что с пяти утра в Авдеевке вновь слышна стрельба.

"Закончили в 2:00, в 5:00 начали. Стреляют из тяжелого, поэтому это не добавляет оптимизма", – отметил директор Авдеевского коксохимического завода.

Напомним, по данным спасателей, температура воздуха в домах жителей Авдеевки составляет 15 градусов тепла, света и воды нет.

Авдеевка находится под непрекращающимися обстрелами со стороны оккупированного боевиками Донецка. Ситуация в городе к понедельнику стала критической. Было объявлено чрезвычайное положение. Исчезло электричество, вслед за ним вода, а в понедельник вечером был перебит последний целый энерговвод на Авдеевском коксохимзаводе. Во вторник утром к проблемам с электричеством, теплом и водой в городе добавились перебои с мобильной связью.

Пока что в домах жителей Авдеевки поддерживается тепло благодаря коксохимическому заводу, спасатели организовали пункты обогрева, для людей развозят горячую еду, а во многих городах собирают теплые вещи, продукты, медикаменты. Местные власти готовятся к возможной эвакуации. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.