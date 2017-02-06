Блокаду Донбасса нужно прекратить силовым путем, иначе будут веерные отключения – экс-министр экономики

Сегодня, 13:38

Блокировка поставок угля наносит ущерб самой Украине, подчеркнул Суслов

Виктор Суслов. Фото: из открытых источников
Виктор Суслов. Фото: из открытых источников

Из-за блокирования на Донбассе ж/д переездов людьми в камуфляже в Украине возможны веерные отключения, поэтому, чтобы не допустить этого, нужно силовым методом разблокировать вагоны с углем для потребностей энергетики. Об этом заявил бывший министр экономики Украины (1997-1998 гг.) Виктор Суслов в эфире телеканала "112 Украина".

"Продолжение блокады нетерпимо, значит, все это нужно разблокировать. Если украинское руководство считает, что блокада неправомерна. Украинские правоохранительные органы возбудили дела. Значит, силовым образом надо разблокировать поставку угля, потому что это жизненно важно для самой Украины. Особенно в условиях вот сейчас надвигающихся морозов", – сказал экс-министр.

Он рассказал, что с Донбасса поставляется уголь антрацитовой группы, под которую специально строился целый ряд отечественных тепловых станций, поэтому Украине нужен именно этот уголь. При этом Суслов подчеркнул, что уголь с западной Украины не подходит для этих электростанций.

"Блокада наносит ущерб, прежде всего, самой Украине. Это четко надо понимать, что возможны веерные отключения, возможен сбой в работе электростанций, ну, и целый ряд проблем для работы украинской промышленности", – сказал он.

"Надо было бы снимать быстро эту блокаду, как акцию, которая направлена против украинских интересов и против украинской промышленности", – подчеркнул экс-министр.

Как сообщалось ранее, о начале блокады неподконтрольных украинскому правительству районов заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар". В то же время, первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук опроверг наличие в рядах активистов настоящих "айдаровцев". По его мнению, это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.

По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля с Донбасса запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.

Отметим, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса. Более того, блокада априори незаконна и наносит удар по инвестклимату страны, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.
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