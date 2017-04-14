Боевик из Донецка ехал за украинской пенсией

В пункте пропуска "Марьинка" задержали боевика. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"49-летний житель Донецка, не имея работы, проживал вместе с матерью. С октября 2015 года мужчина вступил в хозяйственный взвод воинской части "Казачьего Союза войска Донского", который находился в бывшем помещении музыкального училища по улице Бакинских Комиссаров. Днем он выполнял мелкую работу, а ночью с оружием ходил в караулы и охранял периметр военной части. Боевику обещали платить 200 долларов США, однако за три месяца службы он не получил ничего", – пояснили правоохранители.

Мужчина перебивался временными заработками, а недавно решил поехать в Курахово, чтобы оформить себе пенсию.

Напомним, за минувшие сутки боевики 65 раз нарушили режим прекращения огня.