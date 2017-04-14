Боевик из Донецка ехал за украинской пенсией

Сегодня, 14:36

Мужчину задержали в контрольном пункте пропуска "Марьинка"

Боевик отправился за украинской пенсией. Фото: AFP
Боевик отправился за украинской пенсией. Фото: AFP

В пункте пропуска "Марьинка" задержали боевика. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"49-летний житель Донецка, не имея работы, проживал вместе с матерью. С октября 2015 года мужчина вступил в хозяйственный взвод воинской части "Казачьего Союза войска Донского", который находился в бывшем помещении музыкального училища по улице Бакинских Комиссаров. Днем он выполнял мелкую работу, а ночью с оружием ходил в караулы и охранял периметр военной части. Боевику обещали платить 200 долларов США, однако за три месяца службы он не получил ничего", – пояснили правоохранители.

Мужчина перебивался временными заработками, а недавно решил поехать в Курахово, чтобы оформить себе пенсию.

Напомним, за минувшие сутки боевики 65 раз нарушили режим прекращения огня.
Донбасс, проверки, боевик, полицейские, уголовное производство
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Боевик из Донецка ехал за украинской пенсией". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Александр Турчинов. Фото: thekievtimes.ua

"Главное - не проскочить границу": Турчинов пошутил об окончании военной операции на Донбассе

Сегодня, 14:02

Секретарь СНБО подчеркнул, что в 2016 году украинские военные не сдали ни метра земли на Донбассе

Украина

Украина потеряла 2,6 тыс. защитников. Фото: president.gov.ua

В Минобороны огласили потери Украины за время войны на Донбассе

Сегодня, 13:47

Речь идет о погибших украинских силовиках за три года конфликта, отмечают военные

Украина

Оккупанты завязли в Крыму. Фото: архив

Турчинов объяснил, почему Донбасс не потеряли, как Крым

Сегодня, 12:39

Захват полуострова задержал оккупантов, и блицкрига России в Украине не получилось, считает секретарь СНБО

Донбасс

Дончане не хотят бросать стариков и жилье. Фото: AFP

Три года войны: как конфликт на Донбассе изменил жизни людей

Сегодня, 07:10

С приходом боевых действий многие научились жить по-новому - под обстрелами, в условиях нищеты и постоянного страха

Происшествия и криминал

Привезли с фронта: СБУ поймала торговцев боеприпасами в Черниговской области

Сегодня, 03:26

Правоохранители изъяли большое количество холодного оружия, более 800 патронов разного калибра, две гранаты Ф-1 с запалами и почти три килограмма пороха

Общество

Три года войны глазами переселенцев: в Киеве презентовали книгу о непростых судьбах людей

Вчера, 16:51

Это рассказы о силе простых людей, о том, как тяжелые обстоятельства учат нас бороться и побеждать

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования