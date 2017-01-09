Боевик расстрелял подчиненного из пулемета

В украинской разведке сообщают, что противники устраивают серьезные "разборки" между собой

На Донбассе в рядах боевиков продолжаются противоречия и выяснения отношений с применением оружия.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, конфликты возникают между кадровыми военнослужащими ВС РФ и наемниками из числа местного населения.

"8 января командир отделения 3 стрелкового батальона 11 отдельной мотострелкового полка 1 АК (Армейский корпус так называемой "ДНР". – Ред.) ВС РФ Рыбаков Валерий Викторович расстрелял из крупнокалиберного пулемета подчиненного за отказ выполнить приказ, связанный с подготовкой подразделения к диверсионно-разведывательным действиям на линии разграничения.

Командование полка скрывает данный случай и пытается представить его как следствие неосторожного обращения с оружием", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в украинской разведке сообщили, что боевики на Донбассе отказываются воевать.