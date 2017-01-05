Боевики атаковали ВСУ по всем направлениям: есть раненый

На Донбассе противник вел огонь из БМП, минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия

За минувшие сутки, 4 января, на Донбассе произошло 52 обстрела.

Как сообщает пресс-центр Штаба военной операции, противник атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ) по всем направлениям.

"Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На Мариупольском – из минометов различных калибров они неоднократно обстреливали Водяное, Лебединское и Широкино. С гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Широкино, Талаковку, Павлополь. По Широкино неоднократно огонь вела БМП оккупантов", – сообщают военные.

По Новозвановке и Богуславском, что на Луганском направлении, боевики стреляли из 120-миллиметровых минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской – из гранатометов.

На Донецком направлении с 152-миллиметровой артиллерии противник вел огонь по позициям ВСУ в районе Троицкого. Из 120- и 82-миллиметровых минометов боевики обстреляли Троицкое, а также Зайцево и Луганское. С гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливали Луганское, Авдеевку и Крутую Балку.

"Один наш военнослужащий ранен. Всего за минувшие сутки произошло 52 обстрелы", – добавили в Штабе военной операции.