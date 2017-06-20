Боевики "ДНР" совершили жестокое нападение на наблюдателей ОБСЕ
Детали нападения собираются огласить позже
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе (СММ ОБСЕ) сообщает, что вооруженные члены так называемой "ДНР" совершили нападение на наблюдателей.
"Вооруженные члены т.н. "ДНР" совершили жестокое нападение на невооруженных гражданских наблюдателей", – сказано в сообщении СММ ОБСЕ на странице в микроблоке Твиттер во вторник.
"Детали будут в нашем оперативном отчете", – сообщили в Специальной мониторинговой миссии.
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