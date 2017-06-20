Боевики "ДНР" совершили жестокое нападение на наблюдателей ОБСЕ

Сегодня, 20:19

Детали нападения собираются огласить позже

ОБСЕ. Фото: AFP
ОБСЕ. Фото: AFP

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе (СММ ОБСЕ) сообщает, что вооруженные члены так называемой "ДНР" совершили нападение на наблюдателей.

"Вооруженные члены т.н. "ДНР" совершили жестокое нападение на невооруженных гражданских наблюдателей", – сказано в сообщении СММ ОБСЕ на странице в микроблоке Твиттер во вторник.

"Детали будут в нашем оперативном отчете", – сообщили в Специальной мониторинговой миссии.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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