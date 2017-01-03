Боевики "горячо" поздравили бойцов с Новым годом (видео)

Больше всего обстрелов зафиксировано на донецком участке фронта

Обстрелы – по всей линии фронта – 32 прошедшие сутки. И уже 23 за сегодня. По позициям военных боевики били из крупнокалиберных минометов, гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.

Больше всего обстрелов зафиксировано на донецком участке фронта. В Луганской области cамая горячая точка – район Новозвановки.

"Это они так поздравляли с Новым годом", – говорит Святослав, военнослужащий ВСУ.

В канун Нового года снаряды 120-го калибра разрывались здесь несколько часов кряду. После полусотни прилетов – солдаты сбились со счету. Тем более что к ствольной артиллерии боевиков присоединились минометы.

И для того, чтобы не подпустить врага совсем близко – украинские военнослужащие вынуждены открывать огонь в ответ.

Последняя атака диверсантов – накануне вечером. Несколько десятков боевиков под прикрытием минометов и крупнокалиберных пулеметов подошли совсем близко к позициям – нашим бойцам были слышны их команды.

"Жарко было два с половиной часа… мы стали им ответку давать – сколько будем терпеть", – сказал Николай, военнослужащий ВСУ.

К атаке боевики подключили и БМП-2 – выехав из посадки, он стал обстреливать украинских армейцев из автоматической пушки

"Был тяжелый бой 2,5 часа, противнику дали достойный отпор, силы были отброшены. Преимущественно открывают огонь по нам, когда хотят прикрыть диверсионные группы", – отметил Владимир Фитьо, пресс-офицер бригады ВСУ.

Несмотря на горячие "приветы" от противника – тепло встретить Новый год бойцам все-таки удалось. Им командование и волонтеры привезли продукты.

А детки передали на передовую самодельные игрушки на елку.

К счастью, за последние дни здесь ни убитых, ни раненых. Но как бы тяжело ни было – бойцы обещают: позиции не сдадут.

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