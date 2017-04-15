Боевики "ЛНР" "засветили" свою военную технику

Технику боевики собираются привест в порядок к параду на День победы

Боевики так называемой "ЛНР" показали процесс подготовки к параду на День победы, показав таким образом свою военную технику. Об со ссылкой на один из сепаратистских сайтов передает "Обозреватель".

"Техника вышла с мест хранения. Сейчас идут плановые работы по подготовке и восстановлению данной техники", – рассказал так называемый официальный представитель "народной милиции" подполковник Андрей Марочко.

Он заявил, что техника требует планового ремонта и покраски. "К 9 мая данная техника будет красивая, накрашенная, одним словом – как новая", – заявил Марочко.