Боевики на Донбассе убивают сами себя

В рядах противника – упадок духа, суициды и самострелы

С 7 по 17 января в подразделениях 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), дислоцирующегося в районе н.п. Пикузы, зафиксировано три случая самоубийства. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также, по данным ведомства, за этот период в 9 ошмп произошло пять самострелов.

"Большая часть военнослужащих, в основном из числа местных жителей, демотивирована и не желает продолжать "службу". Для мотивации продолжения выполнения преступных приказов командование противника обещает повысить денежное обеспечение личному составу", – отметили в разведке.

Напомним, за минувшие сутки боевики почти в два раза снизили количество обстрелов – до 37.