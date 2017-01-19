Боевики начали охоту на местных жителей

На временно оккупированных территориях боевики усилили контрразведывательный режим, который сопровождается массовыми задержаниями граждан. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, сотрудники так называемого "МГБ ДНР" ищут среди местных жителей лиц, которые имеют родственные связи с представителями командного состава ВС Украины.

Также в ведомстве отметили, что на временно оккупированные территории Донбасса забрасываются российские разведчики, которые действуют под прикрытием.

"Руководство ГРУ ВС РФ использует как прикрытие для командированных на Донбасс кадровых российских военнослужащих структуры т.н. "Всевеликого Войска Донского". Указанная практика позволяет скрыть принадлежность российских военных инструкторов и советников в составе военных формирований т.н. "ДНР/ЛНР" и выдавать их за "добровольцев казачьих подразделений", – сообщили в разведуправлении.

Напомним, российские спецназовцы ведут разведку в районе Донецкого аэропорта.