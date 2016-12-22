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Боевики нанесли удар по Авдеевке (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7819/11_main.1482397197.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/11_tn.1482397197.jpg Донбасс Полиция зафиксировала разрушения в жилом секторе

Боевики нанесли удар по Авдеевке (фото)

Сегодня, 10:57

Полиция зафиксировала разрушения в жилом секторе

Боевики обстреляли Авдеевку. Как рассказали в полиции Донецкой области, инцидент произошел сегодня утром.

"В результате артудара поврежден дом по ул. Леваневского. Обломками от снарядов в жилье выбиты почти все окна, а подсобные помещения разрушены. Люди не пострадали лишь по счастливой случайности", – отметили в полиции.

Сейчас правоохранители работают в пострадавшем районе и документируют последствия преступления. Кроме того, открыто уголовное производство по статье "Террористический акт".

Напомним, боевики применили тяжелую артиллерию и бронетехнику под Мариуполем.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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