Боевики нанесли удар по Авдеевке (фото)

Боевики обстреляли Авдеевку. Как рассказали в полиции Донецкой области, инцидент произошел сегодня утром.

"В результате артудара поврежден дом по ул. Леваневского. Обломками от снарядов в жилье выбиты почти все окна, а подсобные помещения разрушены. Люди не пострадали лишь по счастливой случайности", – отметили в полиции.

Сейчас правоохранители работают в пострадавшем районе и документируют последствия преступления. Кроме того, открыто уголовное производство по статье "Террористический акт".

Напомним, боевики применили тяжелую артиллерию и бронетехнику под Мариуполем.