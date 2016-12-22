Боевики нанесли удар по Авдеевке (фото)
Полиция зафиксировала разрушения в жилом секторе
Боевики обстреляли Авдеевку. Как рассказали в полиции Донецкой области, инцидент произошел сегодня утром.
"В результате артудара поврежден дом по ул. Леваневского. Обломками от снарядов в жилье выбиты почти все окна, а подсобные помещения разрушены. Люди не пострадали лишь по счастливой случайности", – отметили в полиции.
Сейчас правоохранители работают в пострадавшем районе и документируют последствия преступления. Кроме того, открыто уголовное производство по статье "Террористический акт".
Напомним, боевики применили тяжелую артиллерию и бронетехнику под Мариуполем.
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