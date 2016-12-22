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Боевики нанесли удар по Светлодарску (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7820/81_main.1482415191.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/81_tn.1482415191.jpg Донбасс Обстрел произошел сегодня около полудня

Боевики нанесли удар по Светлодарску (фото)

Сегодня, 15:57

Обстрел произошел сегодня около полудня

Светлодарск попал под обстрел. Фото:
Светлодарск попал под обстрел. Фото:

Находящийся на линии разграничения Светлодарск подвергся обстрелу боевиков. Как сообщают местные жители, инцидент произошел сегодня около 12.00.

"Обстреляли Светлодарск. На очистные сооружения Светлодарска было три прилета снарядов артиллерии", – рассказал один из горожан в соцсетях.

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Фото: Твиттер

Напомним, 18 декабря с 5:50 боевики пытались выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе ожесточенного двухчасового боя погибли пять украинских военных, еще шесть защитников были ранены. Тем не менее, атака противника была остановлена. 

По подтвержденным данным разведки, потери боевиков в этом бою составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых.

Позже стало известно, что один из украинских бойцов попал в плен во время боя.

Во вторник, 20 декабря, противник вновь предпринял попытку штурма, но отступил, понеся потери.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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