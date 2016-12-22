Боевики нанесли удар по Светлодарску (фото)
Обстрел произошел сегодня около полудня
Находящийся на линии разграничения Светлодарск подвергся обстрелу боевиков. Как сообщают местные жители, инцидент произошел сегодня около 12.00.
"Обстреляли Светлодарск. На очистные сооружения Светлодарска было три прилета снарядов артиллерии", – рассказал один из горожан в соцсетях.
Фото: Твиттер
Напомним, 18 декабря с 5:50 боевики пытались выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе ожесточенного двухчасового боя погибли пять украинских военных, еще шесть защитников были ранены. Тем не менее, атака противника была остановлена.
По подтвержденным данным разведки, потери боевиков в этом бою составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых.
Позже стало известно, что один из украинских бойцов попал в плен во время боя.
Во вторник, 20 декабря, противник вновь предпринял попытку штурма, но отступил, понеся потери.
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