Боевики нанесли урон украинским военным: ранены трое бойцов

В зоне военного конфликта на востоке Украины продолжает сохраняться неспокойная обстановка. Как рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции, за прошедшие сутки боевики открывали огонь практически по всей линии фронта на Донецком направлении.

"Светлодарская дуга, окрестности оккупированной Горловки, Авдеевская промзона, на этих рубежах бандформирования обстреляли наши позиции 13 раз. Тяжелое вооружение враг не применял, однако очень активными были снайперы противника в районе Авдеевки", – рассказал Мотузяник.

По словам военного, на Мариупольском направлении боевики резко уменьшили количество случаев использования минометов.

"Всего за сутки на Мариупольском направлении зафиксировано 24 вооруженных вражеских провокаций. За прошедшие сутки ни один военнослужащий не погиб, однако трое наших военных получили ранения", – отметил Мотузяник.

Напомним, на Донбассе боевики обстреляли мирных жителей из гранатометов. В результате пострадали около десяти людей, которые рыбачили на водохранилище недалеко от линии разграничения.