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Боевики нанесли урон военным http://www.segodnya.ua/img/article/7906/23_main.1485103237.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/23_tn.1485103237.jpg Донбасс За минувшие сутки украинская сторона понесла нелетальные потери

Боевики нанесли урон военным

Сегодня, 18:37

За минувшие сутки украинская сторона понесла нелетальные потери

Боевики вывели военных из строя. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Боевики вывели военных из строя. Фото: Союз "Народная память"

За минувшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял Лебединское, Марьинку, Чермалык, Широкино и Водяное. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.

На Донецком направлении из 120 миллиметровых минометов боевики открывали огонь по Пескам. По Новгородскому, Авдеевке и Зайцево – из гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате обстрелов были ранены четверо украинских военных.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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