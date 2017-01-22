Боевики нанесли урон военным

За минувшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял Лебединское, Марьинку, Чермалык, Широкино и Водяное. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.

На Донецком направлении из 120 миллиметровых минометов боевики открывали огонь по Пескам. По Новгородскому, Авдеевке и Зайцево – из гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате обстрелов были ранены четверо украинских военных.