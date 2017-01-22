Боевики нанесли урон военным
За минувшие сутки украинская сторона понесла нелетальные потери
За минувшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.
Так, на Мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял Лебединское, Марьинку, Чермалык, Широкино и Водяное. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы.
На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.
На Донецком направлении из 120 миллиметровых минометов боевики открывали огонь по Пескам. По Новгородскому, Авдеевке и Зайцево – из гранатометов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки в результате обстрелов были ранены четверо украинских военных.
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