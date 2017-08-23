Боевики на Донбассе не могут справиться с кризисом в энергетике

В т.н. "ДНР" продолжают попытки исправить критическую ситуацию в энергетике в оккупированной части Новоазовского района и восстановить функционирование двух ветрогенераторов. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

"Для запуска генераторов боевики привлекли программиста и инженера. Однако последним не удалось "обойти" защиту системы ветроэлектростанции, которая запускается по централизованному пульту, расположенному на контролируемой Украиной территории", – пояснили в ИС.

Эксперты отметили, что ранее в т.н. "ДНР" был разработан проект и начаты работы по строительству линии электропередач ЛЭП-35, которая, согласно планов, должна соединить н.п. Тельманово и Новоазовск.

Напомним, на Донбассе боевики устроили охоту на нелояльных жителей.