Боевики на Донбассе не могут справиться с кризисом в энергетике

Сегодня, 14:36

Противник пытается восстановить работу ветрогенераторов

Боевики не могут справиться с кризисом. Фото: AFP
Боевики не могут справиться с кризисом. Фото: AFP

В т.н. "ДНР" продолжают попытки исправить критическую ситуацию в энергетике в оккупированной части Новоазовского района и восстановить функционирование двух ветрогенераторов. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

"Для запуска генераторов боевики привлекли программиста и инженера. Однако последним не удалось "обойти" защиту системы ветроэлектростанции, которая запускается по централизованному пульту, расположенному на контролируемой Украиной территории", – пояснили в ИС.

Эксперты отметили, что ранее в т.н. "ДНР" был разработан проект и начаты работы по строительству линии электропередач ЛЭП-35, которая, согласно планов, должна соединить н.п. Тельманово и Новоазовск.

Напомним, на Донбассе боевики устроили охоту на нелояльных жителей.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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