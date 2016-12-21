Боевики обещают отпустить пять подростков в Донецке под домашний арест до Нового года

Трехсторонняя контактная группа по инициативе украинской стороны 23 декабря обсудит вопрос освобождения заложников, сообщила в Facebook пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер.

По ее словам, в текущем году украинской стороне удалось освободить 17 человек. В то же время Россия и боевики блокируют доступ международных организаций к незаконно удерживаемым в РФ и на Донбассе украинцам.

"Вопрос освобождения наших граждан будет стоять во время проведения скайп-встречи Трехсторонней контактной группы, которая по требованию украинской стороны должна состояться в пятницу, 23 декабря. Мы также потребовали освобождения 5 подростков, которые были незаконно задержаны в Донецке. Представители ОРДО пообещали отпустить их под домашний арест до Нового года. Чтобы вывести этот процесс из тупика, мы готовы содействовать досрочному освобождению 15 человек, которые отбывают наказания за преступления, совершенные в связи с конфликтом на Донбассе. Это предложение получило высокую оценку ОБСЕ", – отметила Олифер.

На сегодняшнем заседании участники ТКГ в Минске призвали к прекращению огня с 24 декабря. Следующая встреча в Минске запланирована на 15 января.