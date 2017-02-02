Боевики обстреляли Марьинку, горят дома – Аброськин

В школах приостановили обучение, информация о пострадавших уточняется, отмечают в полиции

На Донбассе боевики открыли огонь по Марьинке. В городе загорелись некоторые здания, а в школах приостановили обучение.

Об этом в Facebook сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Марьинка. Террористы палят по городу. Некоторые дома уже горят. Приостановлена учеба в обеих школах. Информация о пострадавших уточняется", – информирует Вячеслав Аброськин.

Он также отметил, что в Авдеевке боевики продолжили обстрел города около четырех часов утра. В результате частично повреждены здания на ул. Нечаева и Франко.

"Только за последние сутки 52 здания были частично или полностью разрушены. Одна женщина умерла, трое мужчин ранены", – уточнил глава полиции Донецкой области.

Как сообщалось, в Авдеевке утром запланирована раздача гуманитарной помощи, ремонтные бригады готовятся к восстановительным работам. Как заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, ночь в городе прошла немного спокойнее, хотя обстрелы Авдеевки продолжались.

Напомним, что ожесточенные бои под Авдеевкой продолжаются с 29 января. В городе объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать.

Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.