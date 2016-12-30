Пострадало около десяти людей, которые рыбачили на водохранилище недалеко от линии разграничения

На Донбассе боевики обстреляли мирных жителей из гранатометов.

Снижение уровня морально-психологического состояния и воинской дисциплины в подразделениях российских оккупационных войск приводит к неоправданному применению оружия против мирного населения. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, в Донецкой области боевики обстреляли местных рыбаков.

"28 декабря военнослужащие 7 отдельной мотострелковой бригады 2 АК (Армейский корпус так называемой "ЛНР". – Ред.) ВС РФ обстреляли из подствольных гранатометов группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС. В результате применения оружия пострадало до десяти человек", – сообщили в ведомстве.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе произошло 45 обстрелов по позициям украинских военных. Противник вел огонь по позициях ВСУ из минометов и гранатометов. Кроме того, на передовой во всех направлениях активизировались снайперы.