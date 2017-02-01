Боевики обстреляли школу в Луганской области
В полиции сообщают, что вследствие обстрелов поселка Врубовка разрушены частные дома и здания школы
В поселке Врубовка Луганской области в результате обстрелов боевиков разрушена школа и частные дома.
Об этом на своей странице в Facebook заявила спикер Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.
"Сегодня в пять утра боевики обстреляли поселок Врубовка Попаснянского района. Вследствие обстрелов есть разрушения частных домов, здания школы. Более подробно о последствиях обстрелов напишу чуть позже, после возвращения с места происшествия", – отметила Татьяна Погукай.
Как ранее сообщили в полиции Донецкой области, в Авдеевке в результате прямых попаданий артснарядов был ранен мирный житель, а также разрушены несколько домов.
Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.
Как сообщалось сегодня, за минувшие сутки боевики на Донбассе 86 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Один украинский боецпогиб, девять получили ранения еще девять были травмированы.
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