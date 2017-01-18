Боевики отказались подчиняться командирам

В рядах противника растет недовольство из-за безденежья и лжи руководителей

На временно оккупированных территориях востока Украины среди боевиков нарастают протестные настроения. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, боевики недовольны условиями прохождения службы.

"Военнослужащие 11 отдельного мотострелкового полка отказываются выполнять приказы командования, мотивируя свое поведение неудовлетворительным материальным обеспечением и привлечением к работам, не связанным с выполнением боевых задач", – отметили в разведке.

Кроме того, добавили в ведомстве, среди боевиков 100 отдельной мотострелковой бригады нарастает недовольство действиями командования по сокрытию фактов боевых потерь и оформлению документов об увольнении за сутки до гибели.

Напомним, в Луганской области боевики обстреляли полицейских. Инцидент произошел 17 января, во время выезда правоохранителей на вызов.