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Боевики отказались подчиняться командирам http://www.segodnya.ua/img/article/7893/2_main.1484729890.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/2_tn.1484729890.jpg Донбасс В рядах противника растет недовольство из-за безденежья и лжи руководителей

Боевики отказались подчиняться командирам

Сегодня, 10:55

В рядах противника растет недовольство из-за безденежья и лжи руководителей

В рядах боевиков ширятся протесты. Фото: AFP
В рядах боевиков ширятся протесты. Фото: AFP

На временно оккупированных территориях востока Украины среди боевиков нарастают протестные настроения. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, боевики недовольны условиями прохождения службы.

"Военнослужащие 11 отдельного мотострелкового полка отказываются выполнять приказы командования, мотивируя свое поведение неудовлетворительным материальным обеспечением и привлечением к работам, не связанным с выполнением боевых задач", – отметили в разведке.

Кроме того, добавили в ведомстве, среди боевиков 100 отдельной мотострелковой бригады нарастает недовольство действиями командования по сокрытию фактов боевых потерь и оформлению документов об увольнении за сутки до гибели.

Напомним, в Луганской области боевики обстреляли полицейских. Инцидент произошел 17 января, во время выезда правоохранителей на вызов.
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Вы сейчас просматриваете новость "Боевики отказались подчиняться командирам". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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