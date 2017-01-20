Боевики отказываются воевать против украинских военных

В зоне военного конфликта на востоке Украины боевики отказываются воевать. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны, командование незаконных вооруженных формирований пытается мотивировать своих подчиненных рублем.

"С января командование обещает подчиненным выплачивать вознаграждение в размере 9 000 (4150 грн) российских рублей за месяц несения службы на передовых позициях и участие в столкновениях с личным составом ВСУ", – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что подобные меры вызваны низкой мотивацией личного состава, призванного в 2015-2016 годах, ростом недовольства командного звена и низким уровнем укомплектованности подразделений, несущих службу на передовых позициях. Однако, в разведуправлении резюмируют, что даже денежные награды не могут исправить положения.

"Растет количество случаев дезертирства и самовольного оставления места службы", – сообщили в разведке.

Напомним, за минувшие сутки боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня.