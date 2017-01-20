Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
Боевики отказываются воевать против украинских военных http://www.segodnya.ua/img/article/7900/96_main.1484907125.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/96_tn.1484907125.jpg Донбасс Командование пытается поднять дух противника деньгами

Боевики отказываются воевать против украинских военных

Сегодня, 12:09

Командование пытается поднять дух противника деньгами

Боевики не хотят воевать. Фото: AFP
Боевики не хотят воевать. Фото: AFP

В зоне военного конфликта на востоке Украины боевики отказываются воевать. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны, командование незаконных вооруженных формирований пытается мотивировать своих подчиненных рублем.

"С января командование обещает подчиненным выплачивать вознаграждение в размере 9 000 (4150 грн) российских рублей за месяц несения службы на передовых позициях и участие в столкновениях с личным составом ВСУ", – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что подобные меры вызваны низкой мотивацией личного состава, призванного в 2015-2016 годах, ростом недовольства командного звена и низким уровнем укомплектованности подразделений, несущих службу на передовых позициях. Однако, в разведуправлении резюмируют, что даже денежные награды не могут исправить положения.

"Растет количество случаев дезертирства и самовольного оставления места службы", – сообщили в разведке.

Напомним, за минувшие сутки боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня.
ВСУ, боевики, количество, участие, награды, командование, режим, нарушили, режим прекращения огня
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики отказываются воевать против украинских военных". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

В Донецке избавляются от украинского языка. Фото: migrant.org.ua

В Донецке учителей украинского отправили на переобучение

Сегодня, 02:17

Через год они станут преподавать русский язык и литературу

Донбасс

Возле Авдеевки произошел бой

Вчера, 22:50

Украинские военные прогнозируют непростую ночь 

Донбасс

Стрельба пошла не по плану. Фото: unm.org.ua

Казус войны: на Донбассе мина упала под ноги боевикам

Вчера, 17:21

Противник неудачно попытался пострелять из миномета "Василек"

Донбасс

На Мариупольском направлении кипят бои. Фото: Союз "Народная память"

Боевики ведут массированные обстрелы на побережье Азовского моря

Вчера, 16:19

При этом противник применяет самый широкий спектр вооружения

Донбасс

Противостояние не утихает. Фото: AFP

Самые горячие точки Донбасса 19 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Вчера, 15:18

Украинские военные понесли нелетальные потери в ходе противостояния

Донбасс

Песков. Фото: star-magazine.ru

Песков рассказал, как Россия помогает боевикам на Донбассе

Вчера, 12:23

Пресс-секретарь Путина не знает, какие суммы тратятся на "гуманитарную помощь" для Донбасса

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.