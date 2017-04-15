Боевики под Водяным били из гранатометов по украинским морпехам

С начала суток боевики 16 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает в пресс-центр Штаба по руководству военной операцией на Донбассе.

"На Приморском направлении огнем минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал защитников Марьинки. По позициям в районе Павлополя – бил из противотанковых гранатометов, а по опорным пунктам вблизи Чермалика – из пулеметов крупного калибра. По морским пехотинцам в районе Водяного противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Широкино – из стрелкового оружия", – говорится в сообщении. Кроме того, позиции украинских военных в районе Марьинки обстреливали снайперы боевиков.

На Донецком направлении, по позициям вблизи населенного пункта Пески НВФ применили гранатометы различных систем и пулеметы крупных калибров, а в районе Каменки вели огонь по украинским военным из стрелкового оружия. Защитников Опытного боевики обстреляли из пулеметов крупных калибров. Вблизи Троицкого активно действовали снайперы боевиков.

На Луганском направлении, по Лобачево подразделения НВФ вели огонь из автоматических гранатометов, а по Новоалександровке – из стрелкового оружия.

Несмотря на вооруженные провокации со стороны боевиков, украинские военнослужащие строго соблюдали режим тишины и огонь в ответ не открывали, подчеркнули в пресс-центре.