Боевики полтора часа не пускали ОБСЕ в Ясиноватую

Один из командиров боевиков препятствовал работу наблюдателей в данном населенном пункте, отмечают в мониторинговой миссии

Наблюдатели ОБСЕ не могли попасть в Ясиноватую из-за блокирования проезда боевиками т. н. "ДНР", однако спустя полтора часа им дали проехать. Об этом говорится в сообщении мониторинговой миссии в Twitter.

В ОБСЕ отметили, что один из командиров боевиков препятствовал работу наблюдателей в данном населенном пункте.

"Командир т. н. "ДНР" "Злой" отказал в проезде патрулю ОБСЕ вместе с Хугом. После более полутора часов ожидания ОБСЕ было позволено проехать. Теперь направляемся к железнодорожной станции Ясиноватой", – отмечается в сообщении мониторинговой миссии в Украине.

Представители миссии призвали не ограничивать работу СММ ОБСЕ. "Гражданские лица продолжают страдать. СММ ОБСЕ должна выполнять свою работу. Больше никаких ограничений!".

Как сообщалось, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ назвала количество взрывов в Донецкой обл. наибольшим за всю историю наблюдения.