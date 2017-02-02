Боевики полтора часа не пускали ОБСЕ в Ясиноватую

Сегодня, 10:03

Один из командиров боевиков препятствовал работу наблюдателей в данном населенном пункте, отмечают в мониторинговой миссии

Наблюдатели ОБСЕ. Фото: Facebook
Наблюдатели ОБСЕ. Фото: Facebook

Наблюдатели ОБСЕ не могли попасть в Ясиноватую из-за блокирования проезда боевиками т. н. "ДНР", однако спустя полтора часа им дали проехать. Об этом говорится в сообщении мониторинговой миссии в Twitter.

В ОБСЕ отметили, что один из командиров боевиков препятствовал работу наблюдателей в данном населенном пункте.

"Командир т. н. "ДНР" "Злой" отказал в проезде патрулю ОБСЕ вместе с Хугом. После более полутора часов ожидания ОБСЕ было позволено проехать. Теперь направляемся к железнодорожной станции Ясиноватой", – отмечается в сообщении мониторинговой миссии в Украине.

Представители миссии призвали не ограничивать работу СММ ОБСЕ. "Гражданские лица продолжают страдать. СММ ОБСЕ должна выполнять свою работу. Больше никаких ограничений!".

Как сообщалось, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ назвала количество взрывов в Донецкой обл. наибольшим за всю историю наблюдения.
ОБСЕ, Донбасс, боевики, наблюдатели, ДНР

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"Сегодня"

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