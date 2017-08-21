Боевики понесли большие потери на Донбассе
В рядах противника много убитых и раненых
Боевики понесли серьезные потери на Донбассе. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.
"Подтвержденные потери противника за прошедшую неделю составили: 30 погибших и 51 раненый оккупант", – сообщил Мотузяник.
Кроме того, были уничтожены три единицы техники боевиков: миномет, грузовик ЗИЛ и танк.
"Наибольшие потери противник понес на Мариупольском направлении, а именно на участке фронта Новотроицкое – Широкино", – отметил спикер Минобороны.
Напомним, в Краматорске будут судить организатора антиукраинского "референдума".
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