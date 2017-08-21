Боевики понесли большие потери на Донбассе

Сегодня, 15:48

В рядах противника много убитых и раненых

Боевики понесли потери на Донбассе. Фото: AFP
Боевики понесли потери на Донбассе. Фото: AFP

Боевики понесли серьезные потери на Донбассе. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"Подтвержденные потери противника за прошедшую неделю составили: 30 погибших и 51 раненый оккупант", – сообщил Мотузяник.

Кроме того, были уничтожены три единицы техники боевиков: миномет, грузовик ЗИЛ и танк.

"Наибольшие потери противник понес на Мариупольском направлении, а именно на участке фронта Новотроицкое – Широкино", – отметил спикер Минобороны.

Напомним, в Краматорске будут судить организатора антиукраинского "референдума".
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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