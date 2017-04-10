Боевики применили бронетехнику против украинских морпехов

На Донбассе не утихают обстрелы из крупнокалиберного вооружения

За минувшие сутки боевики 44 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Приморском направлении. Здесь, в районе Новотроицкого, военные попали под огонь 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и вооружения БМП. Водяное, Лебединское и Красногоровку обстреливали из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из БМП и стрелкового оружия противник обстрелял украинских морпехов у Широкино.

На Донецком направлении, из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра боевики обстреляли Авдеевку и Шахту Бутовка. Из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – Верхнеторецкое и Зайцево. В районов Песок активизировались снайперы противника.

На Луганском направлении, из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали украинские опорные пункты в районе Новозвановки.

За минувшие сутки двое украинских военных получили ранения.