Боевики применили бронетехнику против украинских морпехов

Вчера, 09:21

На Донбассе не утихают обстрелы из крупнокалиберного вооружения

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP
Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 44 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Приморском направлении. Здесь, в районе Новотроицкого, военные попали под огонь 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и вооружения БМП. Водяное, Лебединское и Красногоровку обстреливали из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из БМП и стрелкового оружия противник обстрелял украинских морпехов у Широкино. 

На Донецком направлении, из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра боевики обстреляли Авдеевку и Шахту Бутовка. Из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – Верхнеторецкое и Зайцево. В районов Песок активизировались снайперы противника.

На Луганском направлении, из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали украинские опорные пункты в районе Новозвановки. 

За минувшие сутки двое украинских военных получили ранения.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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