Боевики применили тяжелую артиллерию и бронетехнику под Мариуполем

За минувшие сутки боевики 24 раза нарушили режим перемирия. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии противник вел огонь по Новогригорьевке. Из минометов – обстреливал Красногоровку и Павлополь. Также под огонь гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали Талаковка, Широкино и Марьинка. Кроме того, у Талаковки боевики открывали огонь из вооружения БМП.

На Луганском направлении из гранатометов обстреливали Золотое, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую. У последней также вел огонь снайпер.

На Донецком направлении из 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинские позиции в районе Луганского, Новгородского и Авдеевки.





