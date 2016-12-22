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Боевики применили тяжелую артиллерию и бронетехнику под Мариуполем http://www.segodnya.ua/img/article/7818/59_main.1482390839.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/59_tn.1482390839.jpg Донбасс Противник продолжает обстрелы на всех направлениях

Боевики применили тяжелую артиллерию и бронетехнику под Мариуполем

Сегодня, 09:11

Противник продолжает обстрелы на всех направлениях

Обстрелы продолжаются. Фото: AFP
Обстрелы продолжаются. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 24 раза нарушили режим перемирия. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии противник вел огонь по Новогригорьевке. Из минометов – обстреливал Красногоровку и Павлополь. Также под огонь гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали Талаковка, Широкино и Марьинка. Кроме того, у Талаковки боевики открывали огонь из вооружения БМП.

На Луганском направлении из гранатометов обстреливали Золотое, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую. У последней также вел огонь снайпер.

На Донецком направлении из 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинские позиции в районе Луганского, Новгородского и Авдеевки.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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