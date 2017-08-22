Боевики применяют тактику выжженной земли под Мариуполем
Противник используют зажигательные боеприпасы
На Приморском направлении боевики продолжают использовать тактику выжженной земли. Об этом сообщает Штаб военной операции.
"Демонстрируя коварство и циничность, под покровом ночи враг применяет зажигательные боеприпасы различных калибров, обстреливает деревья и засохшую растительность на полях, а когда поднимается пожар, использует дымовую завесу для обстрелов украинских позиций", – пояснили в ведомстве.
С помощью такой тактики выжженной земли, подчеркнули в Штабе, боевики пытаются уничтожить инфраструктуру населенных пунктов, урожай и отравить источники питьевой воды на подконтрольной Украине территории.
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