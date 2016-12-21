Боевики продолжают блокировать работу КПВВ в Золотом

Сегодня в Минске прошло заседание ТКГ

Боевики террористической "ЛНР" продолжают блокировать работу контрольного пункта въезда-выезда в Золотом Луганской области. Об этом по итогам встречи Трехсторонней контактной группы в Минске сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер, передает телеканал "112 Украина".

"К сожалению, со стороны ОРЛО продолжается блокирование работы КПВВ в Золотом. Этот пункт пропуска необходим, в первую очередь, мирным жителям Донбасса. Ответственность за блокирование его работы полностью лежит на представителях отдельных районов Луганской области", – отметила она.

Напомним, 12 декабря сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа в очередной раз призвала представителей ОРЛО разблокировать работу КПВВ в Золотом.

Украинская сторона не раз заявляла о готовности открыть КПВВ, в последний раз начать пропускать граждан и машины собирались до 10 декабря.

КПВВ "Золотое" был официально открыт 31 марта 2016 г. и работал только несколько часов из-за постоянных обстрелов. "Золотое" – единственный автомобильный пункт пропуска на линии разграничения в Луганской области.