Боевики скрывают свои потери

Сегодня, 12:10

Противник пытается не допустить утечки информации

Боевики скрывают потери. Фото: AFP
Боевики скрывают потери. Фото: AFP

На Донбассе продолжает сохраняться напряженная обстановка. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, боевики стараются скрыть свои потери. Для предотвращения утечки информации привлекаются сотрудники "спецслужб".

"С целью недопущения обнародования в СМИ и распространения информации относительно реального количества потерь личного состава в 7 отдельной мотострелковой бригаде, сотрудниками так называемого "МГБ ЛНР" принимаются меры по предупреждению утечки данной информации от должностных лиц воинских подразделений. Особое внимание уделяется порядку организации доставки убитых и раненых в госпитали и морги", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, на Донбассе массово спиваются боевики.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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