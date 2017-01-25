Боевики скрывают свои потери

На Донбассе продолжает сохраняться напряженная обстановка. Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, боевики стараются скрыть свои потери. Для предотвращения утечки информации привлекаются сотрудники "спецслужб".

"С целью недопущения обнародования в СМИ и распространения информации относительно реального количества потерь личного состава в 7 отдельной мотострелковой бригаде, сотрудниками так называемого "МГБ ЛНР" принимаются меры по предупреждению утечки данной информации от должностных лиц воинских подразделений. Особое внимание уделяется порядку организации доставки убитых и раненых в госпитали и морги", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, на Донбассе массово спиваются боевики.