Боевики сожгли дом в Донецкой области

Сегодня, 11:12

Инцидент произошел в селе Верхнеторецкое

Из-за обстрелов страдают мирные жители. Фото: AFP
Из-за обстрелов страдают мирные жители. Фото: AFP

В Донецкой области в результате попадания взрывоопасного предмета сгорел дом. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел минувшим вечером в с. Верхнеторецкое.

"По прибытию пожарные выяснили, что пожар происходит в одноэтажном частном доме. Пожар был локализован в 00:05, а окончательно ликвидирован в 00:20. Огнем уничтожен дом площадью 56 кв.м", – пояснили в ГСЧС.

В свою очередь в Штабе военной операции сообщили, что за минувшие сутки боевики обстреляли Верхнеторецкое из минометов калибра 82-мм и противотанковых гранатометов

Напомним, на Донбассе мужчину раздавила бетонная плита.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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