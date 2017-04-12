Боевики сожгли дом в Донецкой области
Инцидент произошел в селе Верхнеторецкое
В Донецкой области в результате попадания взрывоопасного предмета сгорел дом. Об этом сообщает ГСЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел минувшим вечером в с. Верхнеторецкое.
"По прибытию пожарные выяснили, что пожар происходит в одноэтажном частном доме. Пожар был локализован в 00:05, а окончательно ликвидирован в 00:20. Огнем уничтожен дом площадью 56 кв.м", – пояснили в ГСЧС.
В свою очередь в Штабе военной операции сообщили, что за минувшие сутки боевики обстреляли Верхнеторецкое из минометов калибра 82-мм и противотанковых гранатометов
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