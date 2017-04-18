Боевики стягивают силы в Донецке – ИС

Сегодня, 11:16

Зафиксирована переброска бронемашин и мотострелкового подразделения

Боевики стягивают силы. Фото: AFP
Боевики стягивают силы. Фото: AFP

Боевики усиливают свою группировку в Петровском районе Донецка. Об этом сообщают эксперты "Информационного сопротивления".

В частности, рассказали в ИС, зафиксировано прибытие до пяти единиц боевых бронемашин в районе Текстильщика. Кроме того, в район Спартака переброшены три КамАЗа с мотострелковым подразделением в количестве до 70 человек, а также тяжелое пехотное вооружение.

"Согласно планам командования оккупационных войск, прибывшие подразделения будут оперировать на участке напротив от Опытного до Бутовки и севернее – вплоть до развязки на Кольцевой дороге", – констатировали эксперты.

Напомним, за минувшие сутки противник 32 раза нарушил режим прекращения огня.
Донецк, внимание, данные, прибытие, вооружение, проведение, перемещения
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики стягивают силы в Донецке – ИС". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевики продолжают провокации. Фото: AFP

Боевики пошли на обострение конфликта на Донбассе

Вчера, 10:34

Праздничные дни проходят под залпы тяжелого вооружения

Украина

Поход на пикник в Донецке намного дороже, за линией фронта. Фото: AFP

Сколько стоит пасхальная корзина в Донецке

16 Апреля, 16:17

Один поход на шашлыки в Донеце почти вдвое дороже, а минимальная зарплата вдвое меньше

Донбасс

Савченко на Донбассе. Фото: AFP

Захарченко рассказал, зачем Савченко ездила к боевикам

14 Апреля, 16:40

Глава псевдореспублики назвал нардепа "опасным противником"

Донбасс

"Учения" боевиков вызвали панику. Фото: AFP

В Донецке началась паника из-за учений боевиков

14 Апреля, 13:40

Мирные жители боятся, что их заставят участвовать в боевых действиях

Донбасс

Боевики сбежали с позиций. Фото: AFP

Вооруженные боевики ради наркотиков сбежали с позиций

14 Апреля, 11:22

На оккупированных территориях растет количество преступлений

Донбасс

Дончане не хотят бросать стариков и жилье. Фото: AFP

Три года войны: как конфликт на Донбассе изменил жизни людей

14 Апреля, 07:10

С приходом боевых действий многие научились жить по-новому - под обстрелами, в условиях нищеты и постоянного страха

Донбасс

Кладбища угрожают живым. Фото: infokava.com

В Донецке запретили посещать кладбища

13 Апреля, 15:45

Обстрелы и неразорвавшиеся снаряды не дают возможности дончанам побывать на могилах близких

Донбасс

Очереди на КПП. Фото: AFP

Переселенцы с Донбасса: "Одни называют нас сепарами, другие - дают жилье и работу"

13 Апреля, 07:03

За три года военных действий отношение сограждан к дончанам с оккупированных территорий постепенно меняется. Сочувствуют даже иностранцы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования