Боевики стягивают силы в Донецке – ИС

Боевики усиливают свою группировку в Петровском районе Донецка. Об этом сообщают эксперты "Информационного сопротивления".

В частности, рассказали в ИС, зафиксировано прибытие до пяти единиц боевых бронемашин в районе Текстильщика. Кроме того, в район Спартака переброшены три КамАЗа с мотострелковым подразделением в количестве до 70 человек, а также тяжелое пехотное вооружение.

"Согласно планам командования оккупационных войск, прибывшие подразделения будут оперировать на участке напротив от Опытного до Бутовки и севернее – вплоть до развязки на Кольцевой дороге", – констатировали эксперты.

Напомним, за минувшие сутки противник 32 раза нарушил режим прекращения огня.