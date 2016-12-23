Боевики убили третьего пленного, захваченного на Светлодарской дуге – Гай

Фото убитых украинских бойцов боевики выложили в сеть и разослали украинским СМИ

Боевики убили третьего пленного захваченного на Светлодарской дуге. Об этом написал в Facebook Волонтер и руководитель благотворительного фонда Mir & Co Мирослав Гай.

Ранее Гай сообщал, что боевики выложили фото убитых украинских бойцов в сеть. "Мало того, эти фото с комментариями они начали рассылать украинским телеканалам с российского имейла", – отметил он.

Ранее сообщалось, что на Светлодарской дуге несколько дней назад трех бойцов захватили в плен, двух из них долго мучили и жестоко убили. Третьего пытались освободить.

Противник требовал обмена, однако украинские военные не успели договориться. Боевики прислали им фото мертвых бойцов со следами ужасных пыток.

Отметим, 22 декабря, украинские военнослужащие отбили две атаки боевиков на Светлодарской дуге.

Напомним, на Светлодарской дуге продолжается "серьезная война". Оккупанты проводят маневры и обманные действия, но не разворачивают большое наступление.