Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Боевики убили третьего пленного, захваченного на Светлодарской дуге – Гай http://www.segodnya.ua/img/article/7822/78_main.1482456136.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/78_tn.1482456136.jpg Донбасс Фото убитых украинских бойцов боевики выложили в сеть и разослали украинским СМИ

Боевики убили третьего пленного, захваченного на Светлодарской дуге – Гай

Сегодня, 06:34

Фото убитых украинских бойцов боевики выложили в сеть и разослали украинским СМИ

Гай сообщил о смерти третьего пленного. Фото: AFP
Гай сообщил о смерти третьего пленного. Фото: AFP

Боевики убили третьего пленного захваченного на Светлодарской дуге. Об этом написал в Facebook Волонтер и руководитель благотворительного фонда Mir & Co Мирослав Гай.

Ранее Гай сообщал, что боевики выложили фото убитых украинских бойцов в сеть. "Мало того, эти фото с комментариями они начали рассылать украинским телеканалам с российского имейла", – отметил он.

Ранее сообщалось, что на Светлодарской дуге несколько дней назад трех бойцов захватили в плен, двух из них долго мучили и жестоко убили. Третьего пытались освободить.

Противник требовал обмена, однако украинские военные не успели договориться. Боевики прислали им фото мертвых бойцов со следами ужасных пыток.

Отметим, 22 декабря, украинские военнослужащие отбили две атаки боевиков на Светлодарской дуге.

Напомним, на Светлодарской дуге продолжается "серьезная война". Оккупанты проводят маневры и обманные действия, но не разворачивают большое наступление.
военные, боевики, убили, украинские военные, Светлодарская дуга

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики убили третьего пленного, захваченного на Светлодарской дуге – Гай". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Знай

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Украинские военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге , фото Подробности

Украинские военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге

Сегодня, 00:26

Комбриг впервые прокомментировал взятие военными новых позиций на Светлодарской дуге  

Донбасс

Украинские военные держат тишину до последнего, фото politeka.net

Военные не исключают, что на Светлодарскую дугу боевики могли перебросить САУ и пушки

Вчера, 21:31

Украинские военные держат тишину до последнего

Донбасс

Ожесточенные бои на Светлодарской дуге длятся уже пятые сутки

Вчера, 20:09

С самого утра боевики дважды пытались отбить позиции, которые в ходе контратаки заняли украинские военные.

Донбасс

Светлодарск попал под обстрел. Фото:

Боевики нанесли удар по Светлодарску

Вчера, 15:57

Обстрел произошел сегодня около полудня

Донбасс

Боевики вновь пошли в атаку. Фото: Союз "Народная память"

Военные дважды отбили штурм на Светлодарской дуге - Минобороны

Вчера, 15:25

Противник сегодня пытался дважды идти на прорыв

Донбасс

Военные понесли нелетальные потери. Фото: unm.org.ua

Боевики вывели из строя военных на Светлодарской дуге

Вчера, 13:34

Противостояние на этом участке не утихает

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.