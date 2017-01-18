Боевики устроили ловушку для копов на Донбассе
Правоохранители попали под обстрел во время выезда на место преступления
В Луганской области боевики обстреляли полицейских. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
Как стало известно, инцидент произошел 17 января.
"Следственно-оперативная группа Попаснянского отделения полиции, которая по вызову местной жительницы выехала на место преступления в район города Золотое-5, боевики прицельно обстреляли из стрелкового оружия", – рассказали в ОГА.
По предварительной информации, обстрелом боевики попытались скрыть собственное преступление: копы ехали расследовать гибель мужчины, которого, вероятно, убил снайпер противника.
Напомним, за минувшие сутки боевики 61 раз нарушили режим прекращения огня.
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