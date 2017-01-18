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Боевики устроили ловушку для копов на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7892/65_main.1484725926.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/65_tn.1484725926.jpg Донбасс Правоохранители попали под обстрел во время выезда на место преступления

Боевики устроили ловушку для копов на Донбассе

Сегодня, 09:49

Правоохранители попали под обстрел во время выезда на место преступления

Силовики попали под обстрел. Фото: AFP
Силовики попали под обстрел. Фото: AFP

В Луганской области боевики обстреляли полицейских. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Как стало известно, инцидент произошел 17 января.

"Следственно-оперативная группа Попаснянского отделения полиции, которая по вызову местной жительницы выехала на место преступления в район города Золотое-5, боевики прицельно обстреляли из стрелкового оружия", – рассказали в ОГА.

По предварительной информации, обстрелом боевики попытались скрыть собственное преступление: копы ехали расследовать гибель мужчины, которого, вероятно, убил снайпер противника.

Напомним, за минувшие сутки боевики 61 раз нарушили режим прекращения огня.

 
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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