Боевики устроили ловушку для копов на Донбассе Сегодня, 09:49 Просмотров: ...

Правоохранители попали под обстрел во время выезда на место преступления

Силовики попали под обстрел. Фото: AFP

В Луганской области боевики обстреляли полицейских. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации. Как стало известно, инцидент произошел 17 января. "Следственно-оперативная группа Попаснянского отделения полиции, которая по вызову местной жительницы выехала на место преступления в район города Золотое-5, боевики прицельно обстреляли из стрелкового оружия", – рассказали в ОГА. По предварительной информации, обстрелом боевики попытались скрыть собственное преступление: копы ехали расследовать гибель мужчины, которого, вероятно, убил снайпер противника. Напомним, за минувшие сутки боевики 61 раз нарушили режим прекращения огня.