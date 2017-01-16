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Боевики устроили масштабные проверки населения http://www.segodnya.ua/img/article/7885/72_main.1484561543.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/72_tn.1484561543.jpg Донбасс Под прицел попали люди, возвращающиеся в свои дома

Боевики устроили масштабные проверки населения

Сегодня, 12:10

Под прицел попали люди, возвращающиеся в свои дома

Боевики устроили проверки. Фото: AFP
Боевики устроили проверки. Фото: AFP

На оккупированных территориях Донецкой области прошли масштабные проверки граждан, вернувшихся в последнее время на постоянное место жительства в Донецк и другие крупные населенные пункты, находящиеся под контролем самопровозглашенной "ДНР". Об этом сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук.

По его информации, объектами внимания боевиков также стали граждане, регулярно выезжающие с оккупированных территорий.

"Сотрудники т.н. "МГБ ДНР" с начала января выявили 7 "агентов украинских спецслужб", завербованных во время пребывания на территории, контролируемой Украиной. Также руководством "МГБ ДНР" дано указание структурным подразделениям уделить пристальное внимание выявлению тех граждан, которые работают и служат в государственных органах и учреждениях Украины на неоккупированной территории, и посещают территорию т.н. "ДНР", – отметил Тымчук.

Напомним, на Донбассе боевики устроили кровавые разборки с российским спецназом.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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