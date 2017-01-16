Боевики устроили масштабные проверки населения

Под прицел попали люди, возвращающиеся в свои дома

На оккупированных территориях Донецкой области прошли масштабные проверки граждан, вернувшихся в последнее время на постоянное место жительства в Донецк и другие крупные населенные пункты, находящиеся под контролем самопровозглашенной "ДНР". Об этом сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук.

По его информации, объектами внимания боевиков также стали граждане, регулярно выезжающие с оккупированных территорий.

"Сотрудники т.н. "МГБ ДНР" с начала января выявили 7 "агентов украинских спецслужб", завербованных во время пребывания на территории, контролируемой Украиной. Также руководством "МГБ ДНР" дано указание структурным подразделениям уделить пристальное внимание выявлению тех граждан, которые работают и служат в государственных органах и учреждениях Украины на неоккупированной территории, и посещают территорию т.н. "ДНР", – отметил Тымчук.

Напомним, на Донбассе боевики устроили кровавые разборки с российским спецназом.