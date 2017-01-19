Боевики ведут массированные обстрелы на побережье Азовского моря
При этом противник применяет самый широкий спектр вооружения
На Мариупольском направлении боевики не снижают активность. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник.
"У Азовского моря ситуация неизменна – боевики стреляют и днем, и ночью, активно применяя тяжелое вооружение. Фактически, под вражеский прицел попадает каждый наш опорный пункт", – пояснил Мотузяник.
Он добавил, что за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 20 вражеских обстрелов, в том числе два – из тяжелого вооружения.
Напомним, на временно оккупированных территориях боевики усилили контрразведывательный режим, который сопровождается массовыми задержаниями граждан.
Вы сейчас просматриваете новость "Боевики ведут массированные обстрелы на побережье Азовского моря". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии