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Боевики ведут массированные обстрелы на побережье Азовского моря http://www.segodnya.ua/img/article/7898/61_main.1484835676.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/61_tn.1484835676.jpg Донбасс При этом противник применяет самый широкий спектр вооружения

Боевики ведут массированные обстрелы на побережье Азовского моря

Сегодня, 16:19

При этом противник применяет самый широкий спектр вооружения

На Мариупольском направлении кипят бои. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
На Мариупольском направлении кипят бои. Фото: Союз "Народная память"

На Мариупольском направлении боевики не снижают активность. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник.

"У Азовского моря ситуация неизменна – боевики стреляют и днем, и ночью, активно применяя тяжелое вооружение. Фактически, под вражеский прицел попадает каждый наш опорный пункт", – пояснил Мотузяник.

Он добавил, что за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 20 вражеских обстрелов, в том числе два – из тяжелого вооружения.

Напомним, на временно оккупированных территориях боевики усилили контрразведывательный режим, который сопровождается массовыми задержаниями граждан.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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