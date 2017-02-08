Боевики впадают в панику – ИС

Сегодня, 12:02

Сторонники псевдореспублик готовятся бежать в любой момент

Боевики паникуют. Фото: AFP
Боевики паникуют. Фото: AFP

В подразделениях так называемого "МВД ДНР" в Горловке с начала обострения ситуации на востоке наблюдается резкий рост панических настроений. Об этом сообщает группа военных экспертов "Информационное сопротивление".

По их данным, в среде "правоохранителей" активно распространяются слухи о том, что "новороссию" сливают," а оккупированные территории возращаются под контроль Украины. В связи с этим имеющим возможность советуют уезжать в РФ. 

"При этом, среди местного населения Горловки распространяются стихийные слухи о готовящихся провокациях со стороны боевиков в виде обстрелов некоторых районов города с целью дискредитации ВС Украины", – отметили в ИС.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе были ранены шестеро украинских военных. 
МВД, Донбасс, слухи, горловка, боевики, ДНР
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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