Боевики впадают в панику – ИС

В подразделениях так называемого "МВД ДНР" в Горловке с начала обострения ситуации на востоке наблюдается резкий рост панических настроений. Об этом сообщает группа военных экспертов "Информационное сопротивление".

По их данным, в среде "правоохранителей" активно распространяются слухи о том, что "новороссию" сливают," а оккупированные территории возращаются под контроль Украины. В связи с этим имеющим возможность советуют уезжать в РФ.

"При этом, среди местного населения Горловки распространяются стихийные слухи о готовящихся провокациях со стороны боевиков в виде обстрелов некоторых районов города с целью дискредитации ВС Украины", – отметили в ИС.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе были ранены шестеро украинских военных.