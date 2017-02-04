Боевики выпустили по Авдеевке 7,5 тысяч боеприпасов из тяжелого вооружения

За последние 5 суток боевики 13 раз совершали штурмовые действия в Районе Авдеевки и выпустили по населенному пункту свыше 7,5 тысяч боеприпасов из тяжелого вооружения, сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майор Анатолий Петренко.

"На протяжении последних 5 суток российско-оккупационные войска 13 раз совершали штурмовые действия, направленные против подразделения Вооруженных сил Украины и мирного населения в районе Авдеевки. Свыше 7 тысяч 500 боеприпасов было выпущено по Авдеевке из тяжелого вооружения. Трое суток, преимущественно ночью, велись обстрелы жилых массивов, в общем 345 тонн боеприпасов, а это 8 заполненных вагонов, было выпущено по позициям сил украинских военных и по мирным жителям Авдеевки", – говорится в сообщении на сайте МО Украины.