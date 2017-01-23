Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
Боевики вывели из строя военных http://www.segodnya.ua/img/article/7907/34_main.1485159323.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/34_tn.1485159323.jpg Донбасс Противник по-прежнему не снижает активности и применяет различное вооружение

Боевики вывели из строя военных

Сегодня, 10:13

Противник по-прежнему не снижает активности и применяет различное вооружение

Боевики продолжают атаковать. Фото: AFP
Боевики продолжают атаковать. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 41 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

По данным ведомства, в результате провокаций противника четверо украинских бойцов были ранены. 

Кроме того, боевики вновь активизировались на Донецком направлении, где под обстрел 120-мм минометов попали Пески. По Новгородскому, Луганскому, Авдеевке и Зайцево открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия. 

Напомним, на Донбассе бросили за решетку разведчика-россиянина.
снайпер, огонь, боевики, обстрел, минометы, пески, противник, зайцево
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики вывели из строя военных". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевики вывели военных из строя. Фото: Союз "Народная память"

Боевики нанесли урон военным

Вчера, 18:37

За минувшие сутки украинская сторона понесла нелетальные потери

Донбасс

Боевика из РФ оставили под стражей. Фото: AFP

На Донбассе бросили за решетку разведчика-россиянина

Вчера, 16:11

Мужчину задержали украинские спецслужбы

Донбасс

Противостояние сохраняется на всех направлениях. Фото: AFP

Самые горячие точки Донбасса 22 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Вчера, 15:26

Количество провокаций со стороны противника идет на десятки

Донбасс

Боевики не хотят воевать. Фото: AFP

На Донбассе боевики отказались воевать

Вчера, 12:04

Украинская разведка рассказала об очередном инциденте в рядах противника

Донбасс

Боевики не прекращают обстрелов на Донбассе. Фото: AFP

Ситуация на Донбассе обостряется

Вчера, 08:31

На Мариупольском направлении, используя минометы, боевики обстреливали Водяное

Донбасс

Фото: Новости Донбасса

Аресты за позицию: в Донецке идет охота на проукраинских граждан

Вчера, 07:08

Жители вспомнили о старых мобилках и воздерживаются от разговоров в транспорте

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.