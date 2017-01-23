Боевики вывели из строя военных

Противник по-прежнему не снижает активности и применяет различное вооружение

За минувшие сутки боевики 41 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

По данным ведомства, в результате провокаций противника четверо украинских бойцов были ранены.

Кроме того, боевики вновь активизировались на Донецком направлении, где под обстрел 120-мм минометов попали Пески. По Новгородскому, Луганскому, Авдеевке и Зайцево открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, на Донбассе бросили за решетку разведчика-россиянина.