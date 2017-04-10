Боевики забили мирного жителя насмерть
Местные жители вышли на митинг, взбунтовавшись против произвола боевиков
На востоке Украины в рядах боевиков отмечается рост количества преступлений и беспорядков, совершенных военнослужащими в отношении гражданского населения.
Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, в Новоазовском районе члены бандформировании и избили местных жителей, один из которых скончался.
"Военнослужащие инженерного подразделения 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Армейский корпус "ДНР". – Ред.) в состоянии алкогольного опьянения жестоко избили гражданских лиц в ночном развлекательном заведении Хрещатицкого. Травмировано более десяти гражданских, один из которых скончался от полученных травм в больнице.
Местные жители, возмущенные действиями российских военнослужащих, собрались на стихийный митинг с требованием расследования и наказания виновных. Силами специального подразделения "МВД ДНР", с привлечением подразделения отдельного комендантского полка 1 АК, митинг был локализован.
Наиболее активных участников взяли под стражу. Решением командующего 1 АК 9 отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты переведены в состояние полной боевой готовности, проводится расследование инцидента", – говорится в сообщении силовиков.
Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю на блокпостах в Донецкой области были задержаны 24 боевика так называемой "ДНР".
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