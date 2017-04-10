Боевики забили мирного жителя насмерть

Вчера, 11:07

Местные жители вышли на митинг, взбунтовавшись против произвола боевиков

Ситуация на востоке остается сложной. Фото: AFP
Ситуация на востоке остается сложной. Фото: AFP

На востоке Украины в рядах боевиков отмечается рост количества преступлений и беспорядков, совершенных военнослужащими в отношении гражданского населения.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, в Новоазовском районе члены бандформировании и избили местных жителей, один из которых скончался.

"Военнослужащие инженерного подразделения 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Армейский корпус "ДНР". – Ред.) в состоянии алкогольного опьянения жестоко избили гражданских лиц в ночном развлекательном заведении Хрещатицкого. Травмировано более десяти гражданских, один из которых скончался от полученных травм в больнице.

Местные жители, возмущенные действиями российских военнослужащих, собрались на стихийный митинг с требованием расследования и наказания виновных. Силами специального подразделения "МВД ДНР", с привлечением подразделения отдельного комендантского полка 1 АК, митинг был локализован.

Наиболее активных участников взяли под стражу. Решением командующего 1 АК 9 отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты переведены в состояние полной боевой готовности, проводится расследование инцидента", – говорится в сообщении силовиков.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю на блокпостах в Донецкой области были задержаны 24 боевика так называемой "ДНР".
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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