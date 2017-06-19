Боевики заговорили о прорыве

Командование боевиков опасается сдвоенного удара подразделений ВСУ на поселок Смелое в Луганской области. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

"Отмечается переброска оккупантами усиления в район Славяносербска и поселка Фрунзе. Отмечалась колона ББМ: до 10 БМП-1 и МТ-ЛБ маршем восточнее Кировска в сторону поселка Фрунзе и четыре Урала с живой силой через перекресток перед памятником на "Бахмутской трассе", – пояснили в ИС.

Кроме того, в районе поселка Смелое боевики активно ведут инженерные работы по оборудованию батальонного района обороны, аналогичные мероприятия они проводят в районе б\п №32.

Напомним, за минувшие сутки боевики 47 раз нарушили режим прекращения огня.





