Боевики заговорили о прорыве

Сегодня, 09:51

Стало известно, какой участок Донбасса не дает противнику спокойно спать

Боевики боятся прорыва. Фото: AFP
Боевики боятся прорыва. Фото: AFP

Командование боевиков опасается сдвоенного удара подразделений ВСУ на поселок Смелое в Луганской области. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

"Отмечается переброска оккупантами усиления в район Славяносербска и поселка Фрунзе. Отмечалась колона ББМ: до 10 БМП-1 и МТ-ЛБ маршем восточнее Кировска в сторону поселка Фрунзе и четыре Урала с живой силой через перекресток перед памятником на "Бахмутской трассе", – пояснили в ИС.

Кроме того, в районе поселка Смелое боевики активно ведут инженерные работы по оборудованию батальонного района обороны, аналогичные мероприятия они проводят в районе б\п №32.

Напомним, за минувшие сутки боевики 47 раз нарушили режим прекращения огня.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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