Боевики засекретили данные о своих потерях на Донбассе

Командование формирований так называемых "Л/ДНР" синхронно разослало командирам соединений, частей и отдельных подразделений циркуляр о необходимости провести разъяснительную работу среди личного состава. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

По данным ИС, речь идет о строгом запрете на разглашение в открытом доступе (при общении с представителями СМИ и в социальных сетях) данных о погибших и раненых боевиках.

"Предписывается, кроме разъяснений личному составу, обязать рядовых боевиков из числа местных жителей провести аналогичную "разъяснительную работу" с родственниками и знакомыми. Данный запрет объясняется тем, что подобную информацию украинские госструктуры "используют в разведывательных и пропагандистских целях", – пояснили эксперты.

Напомним, на Донбассе боевики устроили охоту на нелояльных жителей.