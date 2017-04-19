Боевиков подняли на смех

Сегодня, 11:54

В оккупированном городе помпезно открыли остановку

Боевики насмешили соцсети. Фото: AFP
Боевики насмешили соцсети. Фото: AFP

Во временно оккупированном Шахтерске так называемая "администрация" торжественно открыла остановку. На "значимое" мероприятие приехал самопровозглашенный "глава" Шахтерска Алексей Швыдкий и его первый заместитель Андрей Локтенко. "Чиновники" не скрывая радости, перерезали красную ленточку, таким образом сдав остановку в эксплуатацию.

Стоит отметить, что подобная помпезность среди пользователей вызвала массу насмешек и информация об открытии остановки была удалена с сайта оккупационных "властей". Однако многие пользователи успели сделать скриншоты.

17992273_1304726902952388_7981254514270744656_n

Фото: соцсети
фото, чиновники, информация, боевики, администрация, мероприятие
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Боевиков подняли на смех". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Авторы:

Виктор Головачев, Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Шахтеры выдвинули требования боевикам. Фото: AFP

Хотим как в Украине: шахтеры выдвинули требования боевикам

Сегодня, 11:21

Люди оказались на грани выживания из-за остановки предприятий

Донбасс

Боевики прикрываются мирными жителями. Фото: AFP

Разведка раскрыла коварный замысел боевиков

Сегодня, 10:47

Противник продолжает прикрываться мирными жителями

Донбасс

Ночью город опустевает. Фото: соцсети

Страхи ночного Донецка: исчезновение транспорта, домашний арест и разгул боевиков

Сегодня, 07:17

Для мирных жителей - комендантский час и штрафы, для людей с автоматами - свои законы

Донбасс

В рядах противника ухудшается обстановка. Фото: AFP

Боевики устали и "уходят" - разведка

Вчера, 11:39

Командование противника продолжает скрывать потери

Донбасс

Минометный обстрел Авдеевки: повреждены 8 домов, один разрушен полностью

17 Апреля, 23:05

Обстрел произошел около 18:00, боевики били из минометов

Донбасс

Боевики устроили налет на магазин. Фото: AFP

В Донбассе пьяные боевики совершили налет на магазин

17 Апреля, 11:50

Преступниками оказались вооруженные дезертиры

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования