Боевиков подняли на смех

Во временно оккупированном Шахтерске так называемая "администрация" торжественно открыла остановку. На "значимое" мероприятие приехал самопровозглашенный "глава" Шахтерска Алексей Швыдкий и его первый заместитель Андрей Локтенко. "Чиновники" не скрывая радости, перерезали красную ленточку, таким образом сдав остановку в эксплуатацию.

Стоит отметить, что подобная помпезность среди пользователей вызвала массу насмешек и информация об открытии остановки была удалена с сайта оккупационных "властей". Однако многие пользователи успели сделать скриншоты.

Фото: соцсети