Бои на Светлодарской дуге: боевики трижды пытались атаковать, но были биты

За минувшие сутки, 23 декабря, подразделения боевиков продолжили обстрелы позиций украинских военных на Донбассе на всех основных направлениях. Об этом сообщает штаб спецоперации на своей странице в Facebook.

"На Мариупольском направлении из 122 мм артиллерии, 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов различных систем многократно вели огонь по Широкино, Лебединскому, Талаковке и Водяному. Новотроицкое обстреляли из гранатометов, а Широкино – из вооружения БМП", – говорится в сообщении.

Вблизи Водяного боевики атаковали позиции украинских военных, однако после открытия ответного огня отступили.

На Донецком направлении с 152-мм артиллерии были обстреляны позиции в районе Красного пахаря и Северного. Огонь 122-мм артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. Из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем были обстреляны Авдеевка, Новолуганское, Южное, Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое. Из 152-мм артиллерии в очередной раз обстреляли Мироновку.

"Трижды боевики пытались атаковать наши позиции в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать", – отметили в Штабе.

На Луганском направлении под огонь РСЗО БМ-21 Град попало Сизое. Из 152 мм артиллерии боевики обстреляли Троицкое и дважды – Новозвановку. Из 120 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливались украинские позиции возле Троицкого, Новоалександровки, Желтого, Лобачево и Станицы Луганской.

Всего в течение суток зафиксировано 50 обстрелов, из них два – по населенным пунктам.

Напомним, что сегодня на Донбассе вступил в силу режим тишины.