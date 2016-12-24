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Бои на Светлодарской дуге: боевики трижды пытались атаковать, но были биты http://www.segodnya.ua/img/article/7826/66_main.1482565292.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/66_tn.1482565292.jpg Донбасс Бандитам приходилось отступать, забирая раненых

Бои на Светлодарской дуге: боевики трижды пытались атаковать, но были биты

Сегодня, 09:41

Бандитам приходилось отступать, забирая раненых

Боевики трижды пытались атаковать на Светлодарской дуге. Фото: AFP
Боевики трижды пытались атаковать на Светлодарской дуге. Фото: AFP

За минувшие сутки, 23 декабря, подразделения боевиков продолжили обстрелы позиций украинских военных на Донбассе на всех основных направлениях. Об этом сообщает штаб спецоперации на своей странице в Facebook.

"На Мариупольском направлении из 122 мм артиллерии, 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов различных систем многократно вели огонь по Широкино, Лебединскому, Талаковке и Водяному. Новотроицкое обстреляли из гранатометов, а Широкино – из вооружения БМП", – говорится в сообщении.

Вблизи Водяного боевики атаковали позиции украинских военных, однако после открытия ответного огня отступили.

На Донецком направлении с 152-мм артиллерии были обстреляны позиции в районе Красного пахаря и Северного. Огонь 122-мм артиллерии, минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. Из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем были обстреляны Авдеевка, Новолуганское, Южное, Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое. Из 152-мм артиллерии в очередной раз обстреляли Мироновку.

"Трижды боевики пытались атаковать наши позиции в районе Светлодарской дуги, и каждый раз вынуждены были, забирая раненых, отступать", – отметили в Штабе.

На Луганском направлении под огонь РСЗО БМ-21 Град попало Сизое. Из 152 мм артиллерии боевики обстреляли Троицкое и дважды – Новозвановку. Из 120 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливались украинские позиции возле Троицкого, Новоалександровки, Желтого, Лобачево и Станицы Луганской.

Всего в течение суток зафиксировано 50 обстрелов, из них два – по населенным пунктам.

Напомним, что сегодня на Донбассе вступил в силу режим тишины.
Донбасс, боевики, бои, штаб ато, Светлодарская дуга

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"Сегодня"

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