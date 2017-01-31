Бои под Авдеевкой: украинские военные понесли потери

Позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Об этом сообщает пресс-центр военной операции на Донбассе.

Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки. Здесь боевики применяли 152 и 122 мм артиллерию, 120 и 82 мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. По Пескам и Авдеевке в течение дня огонь вели танки.

На Мариупольском направлении из 152 и 122 мм артиллерии огонь велся по Водяному и Красногоровке. Из минометов различных калибров обстреливали Новотроицкое, Красногоровку, Новогригорьевку, Талаковку и Лебединское. Из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Талаковку, Лебединское, Гнутово, Широкино и Водяное. По Новогригорьевке вела огонь БМП.

На Луганском направлении из минометов обстреляли Троицкое, Попасную Новоалександровку. Из гранатометов – Новозвановку и Станицу Луганскую.

Напомним, из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.