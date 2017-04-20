Бойцы на Донбассе исполнили шутливую песенку про Путина Сегодня, 03:57 Просмотров: ...

В песне бойцы обещают победить и рассказать всему миру, кто же на самом деле глава РФ

Украинские военные на Донбассе придумали новую шутливую песенку о президенте России Владимире Путине. Видео исполнения появилось в сети. В песне бойцы обещают победить и рассказать всему миру, кто же на самом деле глава РФ. "Переможемо!" – утвердительно поют они, – передает "Обозреватель".