Бойцы на Донбассе исполнили шутливую песенку про Путина

Сегодня, 03:57

В песне бойцы обещают победить и рассказать всему миру, кто же на самом деле глава РФ


Украинские военные на Донбассе придумали новую шутливую песенку о президенте России Владимире Путине. Видео исполнения появилось в сети.

В песне бойцы обещают победить и рассказать всему миру, кто же на самом деле глава РФ. "Переможемо!" – утвердительно поют они, – передает "Обозреватель".
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