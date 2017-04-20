Бойцы на Донбассе исполнили шутливую песенку про Путина
В песне бойцы обещают победить и рассказать всему миру, кто же на самом деле глава РФ
Украинские военные на Донбассе придумали новую шутливую песенку о президенте России Владимире Путине. Видео исполнения появилось в сети.
В песне бойцы обещают победить и рассказать всему миру, кто же на самом деле глава РФ. "Переможемо!" – утвердительно поют они, – передает "Обозреватель".
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